Turistten bıkmış ülke: İspanya

Tatil planınız var, deniz, plajlar, tarih ve futbol. Hepsini bir anda görmek istiyorsunuz. Ufak çaplı birkaç araştırma ile size en uygun yerin Barselona olduğunu fark ediyorsunuz. Hemen bilet, otel rezervasyonlarını hallettikten sonra vize girişimine başlıyorsunuz, ancak İspanya size vize vermemek için elinden geleni yapıyor: Çünkü İspanya artık turist almak istemiyor...

TURİZM CEHENNEMİ

İspanya aslında dünya turizminin gözdesi konumunda. Terör olaylarıyla bir düşüş yaşasa da seyir geçtiğimiz yıl yüzde 7 oranında artış gösterdi. 80 milyon kişiden fazla turiste ev sahipliği yapan bu ülke tam olarak bir turizm cennet, ancak turistlere ve turist adaylarına yaşattıklarıyla tam olarak turizm cehennemi ismini hak ediyor.

Yüksek fiyatlar ve turistlere yönelik olumsuz politikasıyla İspanya , kendisini ziyaret etmek isteyen turistlere zorluklar çıkartıyor.

TURİSTLERİ SEVMİYORLAR

Turizm ülkesi olan İspanya artık kendilerini ziyaret eden 80 milyon turistten sonra bir durulma sürecine girdi. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda turist karşıtı eylemler yapan İspanyollar ve Katalanlar, turistlere yönelik kötü uygulamalar ile adeta onlara "evlerinize dönün" mesajını açık olarak veriyorlardı.

Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde başlatılan Bask ve Katalonya bölgelerindeki eylemlerde turist otobüslerine taşlı sopalı saldırılar gerçekleştiren yerel halk, Barselona, Mayorka ve San Sebastian şehirlerinde turistlere karşı bazı şiddet içeren eylemler gerçekleştirildi.





SİYASAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK NEDENLER

Bir çok ülkenin turizmi kucakladığı bu dönem içerisinde, bacasız fabrika denilen turizm seyrinin yavaşlatılmaya çalışmasının altında siyasal ve kültürel nedenler yatıyor.

Siyasal sebepler özellikle Katalonya bölgesinde etkisini gösteriyor. Sosyalist bir kimliği bulunan Katalonya, turizmi Kapitalizme destek olarak görürken, baş kaldırdıkları İspanyol yönetimine de gelir sağlamak olarak görüyor. Bu nedenle en yoğun eylemler de Barselona bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Kültürel nedenlerin altında ise turistlerin adeta "barbarlığı" yatıyor. Çevreye karşı duyarsızlık gösteren turistlerin, mahalle kültürünü öldürdüğü, yozlaşmaya neden olduğu ve kültürel çöküntü yaşandığı için turizme karşı gelindiği belirtiliyor.

Ekonomik nedenler ise, diğer nedenler arasındaki en ilginç. olanı. Zira ekonomiye katkısı milyarlarla ölçülemeyen turizm gelirine rağmen turistlere olan bu karşıtlık, aslında mahalle kültürüyle de ilişkilendirilebilir. Önceden uygun fiyatlara ev kiralayabilen yerel halk, turistlerin ilgisi nedeniyle eski fiyatlara ev alamıyor, kiralayamıyor. Bu nedenle evsizlik riskinin de yavaş yavaş boy gösterdiği bu bölge mahalle kültürünü öldürmekle beraber, ekonomik olarak da yerel halkı etkiliyor.

TURİSTLERE DEVLET ENGELİ

Halkın turistlere yönelik engeli elbette kabul edilebilir, anlaşılabilir bir durum. "Kendilerince" haklı nedenlerle bu yola baş vuran İspanyollar, Katalanlar ve Basklılar'ın bu tutumu artık alışılagelmiş olsa da, devlet de halkın tutumuna eş güdümlü olarak bir tavır almak içerisinde.

Örneğin vize almak için başvurduğunuzda, evraklarınız tam olsa dahi bazı şeyleri problem ederken, bu küçük problemler dosyanızın direkt olarak yanmasına, uğraşınızın boşa gitmesine neden oluyor.

İSPANYA PLANI YAPANLARA UYARI

Tatil için İspanya'yı rota seçen turistlere uyarımız, Bask ve Katalonya bölgelerinde turist karşıtı eylemlerde yaralanmalar, şiddete maruz kalmalar yaşanıyor. Aynı zamanda ispanya, vize vermemek için elinden geleni yapıyor. Son dönemde özellikle artış gösteren bu eylemlere karşı dikkatli olmaya davet ediyor, İspanya planlarınızdan önce yazdıklarımızı gözden geçirmenizi öneriyoruz.