taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Turistleri polis olduklarını söyleyerek soydular

İstanbul'da polis gibi davranarak durdurdukları turistlerin pasaportlarını kontrol edeceklerini söyleyerek paraları çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

DHA | 20.10.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da polise başvuran Davit A. Zeytinburnu'nda yolda yürürken bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra pasaportunu görmek istediklerini söylediğini belirtti.

Pasaportu kontrol ettikten sonra yanındaki paraları da görmek isteyen şüphelilere inandığını söyleyen Davit A. "5200 dolar paramı elimden alıp hızla uzaklaştılar. Şikayetçiyim." dedi.

Turistleri polis olduklarını söyleyerek soydular

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis aynı kişilerin Kartal ve Pendik bölgesinde 3 turistin daha benzer yöntemle paralarını çaldığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakası belirlendi. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Syhed H.(43), Alirıza S.(54), Azızı E. (46) gözaltına alındı.

Turistleri polis olduklarını söyleyerek soydular

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler kendilerini polis olarak tanıtarak toplamda 9 bin 400 Euro ile 10 bin 300 dolar ve 1000 lira çaldıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turistleri polis olduklarını söyleyerek soydular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

349
Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

18
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

34
İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

11
Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

38
Uçan Balık'ın kanatları takıldı

Uçan Balık'ın kanatları takıldı

81
ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM