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Turistleri taciz eden tellakların cezası belli oldu

Karaköy'de 2 yıl önce hamama giden turistleri taciz eden 4 tellaktan 2'si beraat ederken diğer 2 tellak hapis cezası aldı.

14.06.2017 - 09:30
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İstanbul Karaköy'deki Tersane Caddesi'ndeki bir hamamın "karma" olduğu söylenince, iki Fransız kadın turist erkek arkadaşları ile birlikte hamama girdi. Ancak daha sonra kadın turistler, erkek arkadaşlarından ayrılıp, başka bir bölüme alındı. Floriane Lissonde, tellaklar Cafer Aktaş ve İbrahim Kabak isimli hamam çalışanları tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

4 TELLAK HAKKINDA DAVA

Zelda S. ise Osman Cücen tarafından keseye alındığı sırada birden fazla kez tacize maruz kaldığını, masaja alındığında da Ahmet Kaya tarafından da cinsel tacize maruz kaldığını iddia etti. İki Fransız kadının şikayeti üzerine 4 tellak hakkında “cinsel saldırı” suçundan dava açıldı.

"MESLEĞİMİ İCRA ETTİM"

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına sanık Ahmet Kaya ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ahmet Kaya son sözünde “Kötü bir amaç gütmeden mesleğimi icra ettim. Beraatimi isterim.” dedi.

"MAHREM BÖLGELERİME DOKUNDU"

Dava konusu olaydan 7 gün önce, 4 arkadaşıyla Türkiye'ye geldiklerini belirten şikayetçi Floriane Lissonde ifadesinde "Rastgele bir hamama girdik. Kadın ve erkek olarak karışık şekilde hamamı kullanabileceğimiz söylendi. Kız arkadaşım Zelda ile soyunma odasına girip üstümüzü çıkardı. Erkekler ise başka bir kabine girdi. Erkeklerin de bizim de üzerimizde mayo ile havlu vardı. Biz daha önce hamama gitmemiştik, içeriğini bilmiyorduk. Ancak yavaş yavaş mahrem bölgelerime dokundu. Bundan çok rahatsız oldum ve bunu söyledim. Dokunmamalarını istedim. Biraz İngilizce biraz da beden dilini kullanarak iletişim kurduk. İngilizce "No" kelimesinin anlamını biliyorlardı. Vücudumuzun her yerine dokunuldu ve üzerimizde hiçbir kıyafet yokken yapıldı bu." dedi.

"HEMEN ŞİKAYET EDEMEDİK..."

Milliyet'in haberine göre; Floriane Lissonde, hakimin olayın hemen ardından neden şikayetçi olmadıkları yönündeki soruya, "Hemen şikayet edemedik. Çünkü daha ne olduğunu anlayamamıştık. Erkek arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onların tamamen soyunmadıklarını öğrendik. Onlara farklı bir uygulama yapılmış. Türk arkadaşlarımıza sorduğumuzda onlar da bunun normal olmadığını söyledi. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde bana yapılanın bir cinsel saldırı olduğu kanaatine vardım." şeklinde yanıt verdi.

2 KİŞİYE BERAAT, 2 KİŞİYE HAPİS

Mahkeme sanık Cafer Aktaş’ı şikayetçi Floriane Lissonde’e hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak cinsel saldırı suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim diğer sanık Osman Cücen’i ise şikayetçi Zelda’ya karşı hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak cinsel saldırı suçunu işlediğini belirterek 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim kararında sanıklar Ahmet Kaya ve İbrahim Kabak hakkında üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

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