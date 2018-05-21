Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliği olan bu krater, Cehennem Kapısı olarak biliniyor. Darvaza Krateri, Türkmenistan'ın %70'ini kaplayan Karakum Çölü'nün tam ortasında.

Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı VİDEO



CEHENNEM KAPISI'NA TURİST AKINI

Son donemde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği krateri binlerce kişi ziyaret etti. Yaklaşmaktan korkan turistler kadar, meraktan yanına kadar gidip izleyenler de oldu.

Türkmenistan'a uğrayan turistlerin çoğu, son dönemin gözleri Cehennem Kapısı olarak bilinen Darvaza Krateri oldu.