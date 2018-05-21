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Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

Türkmenistan'daki Darvaza Krateri, 40 yılı aşkın süredir yanmaya devam ediyor. Cehennem Kapısı, turistlerin Türkmenistan'daki ilk durağı haline geldi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 03:50..
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69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliği olan bu krater, Cehennem Kapısı olarak biliniyor. Darvaza Krateri, Türkmenistan'ın %70'ini kaplayan Karakum Çölü'nün tam ortasında.

Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı VİDEO

CEHENNEM KAPISI'NA TURİST AKINI

Son donemde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği krateri binlerce kişi ziyaret etti. Yaklaşmaktan korkan turistler kadar, meraktan yanına kadar gidip izleyenler de oldu.

Türkmenistan'a uğrayan turistlerin çoğu, son dönemin gözleri Cehennem Kapısı olarak bilinen Darvaza Krateri oldu.

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