taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Turistlerin Türkiye tercihi Almanları endişelendirdi

Alman turistlerin Türkiye için yaptığı planlardan vazgeçmeyerek ülke ekonomisine fayda sağlaması, Alman basınında eleştirel yazıların çıkmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Turistlerin Türkiye tercihi Almanları endişelendirdi

Almanya-Türkiye ilişkileri...

Almanya'nın terör örgütlerinin merkezi haline gelmesi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili akıllarda kalan soru işareteri...

Almanya, Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir tavır sergiledi; bu da ilişkilerin günden güne kötüye gitmesine neden oldu.

İlişkilerin gerilmesine neden olan karşılıklı açıklamalara rağmen Alman turistlerin Türkiye planlarında değişiklik olmadı.

Bu da ülke basınında rahatsızlığa neden oldu.

OHAL'DE TATİL

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisinde Dinah Deckstein'ın imzasıyla çıkan haberde; Türkiye'de OHAL'in devam ettiğini buna rağmen Almanların Türkiye'ye tatile gittiği sorgulandı.

Turistlerin Türkiye tercihi Almanları endişelendirdi

KAPASİTE YÜKSELDİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin de hatırlatıldığı haberde, turizm şirketlerinin Türkiye'ye uçuş kapasitelerini artırdığına da yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

226
Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

91
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

151
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

148
Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

24
Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

26
İşsiz babanın beşiz sevinci

İşsiz babanın beşiz sevinci

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM