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Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

Harabeye dönen yapılar, Antalya'nın göz bebeği falezlerinin güzelliğinin önüne geçiyor.

27.07.2017 - 12:46
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Turizmin başkenti Antalya'nın yüzyıllar içinde oluşan dünyaca ünlü falezlerinde harap haldeki beton yapılar, çirkin manzara oluşturuyor.

Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

ENKAZLAR FALEZLERİN GÜZELLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Antalyalıların bir dönem 'Flamingo' gece kulübü olarak bildiği beton yapı ile eski mezbaha olarak anılan bölgede yer alan bina yıkıntısı, falezlerin güzelliğine gölge düşürüyor. Tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanan Talya Otel'in denize olan uzantısı da kırılmış camları, duvarlarıyla enkaza dönüşmüş durumda.

Deniz seviyesinden 1 metre yüksekte falezlerin arasına inşa edilen otelin eskiden disko olarak kullanılan bölümü, kış aylarında oluşan fırtına ve dalgalardan kullanılamaz halde.

Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

TURİSTLER FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR

Turistik tur teknelerinden daha net görünen yıkıntı binalar, falezlerin doğal güzelliğini kirletiyor. Turistler, doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekerken, falezlerin betonlaştırılmış noktalarını da fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Her gün yerli yabancı binlerce turistin yatlarla gezintiye çıktığı falezler boyunca görünen beton yıkıntılara ilişkin ne yapılacağı ise bilinmiyor.

Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

Turizm cennetine gölge düşüren yıkıntılar

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