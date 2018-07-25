Turizm istihdamında 1 milyon aşıldı

Turistlerin yaz kış uğrak yeri olan ve tatil için çok cazip olan Türkiye'nin bu yılki Turizm sektöründeki İstihdam rakamları geçen yıla göre yüzde 17,5 oranında artarak istihdam edilen çalışan sayısı 1 milyon 83 bin 695'e yükseldi.

AVRUPA'DA YAŞANAN DÜŞÜŞ SEKTÖRE YANSIDI

Turizm sektöründe ilk olarak 2015 yılında Rusya Federasyonu'ndaki ekonomik kriz nedeniyle başlayan kriz dönemi ve aynı yılın sonunda ülkeyle yaşanan uçak kriziyle büyüyerek 2016'da daha büyük bir sorun haline geldi. 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı yüzde 50'lere kadar geriledi. Son 3 yılda Türkiye'nin en önemli iki ana pazarı konumundaki Rusya ve Almanya ile diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan ciddi düşüşler, sektördeki istihdama da büyük ölçüde yansıdı.

TURİST SAYILARINDA REKOR GÖRÜLDÜ

Kriz yılları 2017'de Rusya'da sona ererken, 2018'de de Rusya'daki büyüme Avrupa ülkelerinde etkileyip pozitife dönüşmesini sağladı. Bu düzelme turist sayılarında rekor artışlarını görürken, istihdamda da yeniden 1 milyonun üzerinde rakamlar oluştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nin verilerine göre, sektörde 2017 yılında 922 bin 369 olan çalışan sayısı yüzde 17,5 oranında artarak, 1 milyon 83 bin 695'e yükseldi.

İSTİHDAMDA BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Turizm sektörü istihdam açısından yiyecek- içecek hizmetleri, konaklama, spor- eğlence- dinlenme faaliyetleri, havayolu ve seyahat acenteleri- tur operatörleri olarak beşe ayrıldı. Turizm sektörünün alt sektörlerinin tamamında, geçen yıla göre istihdamda büyüme gerçekleşti.

SEKTÖRE CANLILIK GELDİ

Yiyecek-içecek hizmetlerinde 2017 yılında 577 bin 11 olan çalışan sayısı, yüzde 14,3 oranında artarak 659 bin 526'ya yükseldi. Konaklama sektöründe 2017'de 236 bin 373 olan çalışan sayısı, yüzde 26,4 artışla 298 bin 798 oldu. Spor, eğlence, dinlenme faaliyetleri alanında 2017'de 42 bin 599 olan çalışan sayısı, yüzde 18,1 artışla 50 bin 326'ya çıktı. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri hizmetlerinde geçen yıl 42 bin 971 olan istihdam, yüzde 14,9 oranındaki artışla 49 bin 367 oldu. Havayolunda geçen yıl 23 bin 315 olan istihdam edilen kişi sayısı, bu yıl yüzde 10.1 artarak 25 bin 678'e yükseldi.