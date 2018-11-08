Turizm merkezlerinde 'drone' ile trafik denetimi yapıldı

Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin yapılan bir haberde ŞAHİ elektromanyetik topu anlatıldı. Program sunucusu o anlarda ŞAHİ'ye içli içli imrenerek baktı.

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Bir çocuk için hayalleri ve oyunları çok önemli

Bu yıl Dünyanın En İyi 10 Öğretmeninden Biri seçilen Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, "Bir çocuk için hayallerinin ve oyunlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.