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Turizm merkezlerinde 'drone' ile trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, havadan "drone" ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

AA | 08.11.2018 - 08:51..
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Muğla'nın Milas ilçesinde, havadan "drone" ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde başlattığı "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde gerçekleştirdiği drone destekli uygulamalara devam ediyor.

Turizm merkezlerinde 'drone' ile trafik denetimi yapıldı

TURİSTİK BLGELERDE SIKI DENETİM

Uygulama kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü, Bodrum-Milas karayolunda, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ise ilçenin farklı bölgelerinde uygulama yaptı.

Çok sayıda ekibin katıldığı ve iki gün süren uygulamalarda, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

Turizm merkezlerinde 'drone' ile trafik denetimi yapıldı

İlçedeki denetimlerde 2 saat içerisinde 50'den fazla sürücüye ceza uygulandı.

Trafik cezalarının çoğu, emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi.

Turizm merkezlerinde 'drone' ile trafik denetimi yapıldı

Bazı sürücülerin ise trafik kurallarına uymadığı drone ile tespit edilip, kendilerine ceza kesildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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