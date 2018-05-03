taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.588
USD
4,2055
EURO
5,0480
ALTIN
176,95
PETR
73,4600

Turizmde konaklama rekoru

Turizmde, yılın ilk üç ayında tüm zamanların rekoru kırıldı, otel ve konaklama tesislerindeki geceleme sayısı yaklaşık 26 milyona ulaştı.

AA | 03.05.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Turizmde yılın ilk çeyreğinde otel ve konaklama tesislerindeki geceleme ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayıları yüz güldürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından elde edilen bilgilere göre, turizm rakamlarında yılın ilk üç ayında geçmiş bütün yılların rekoru kırıldı, otel ve konaklama tesislerindeki geceleme sayılarında da önemli artış kaydedildi.

Turizmde konaklama rekoru

KONAKLAMA TESİS SAYISI 11 BİN

Türkiye genelinde 2018 yılının ilk çeyreği sonu itibarıyla toplam konaklama tesisi sayısı 11 bin 106 oldu. Bu tesislerin 3 bin 809'unu Bakanlık işletme belgeli, 7 bin 297'sini de belediye belgeli tesisler oluşturdu.

Otellerin de içerisinde bulunduğu bu konaklama tesislerinde yılın ilk üç ayında yaklaşık 26 milyon geceleme yapıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında geceleme sayısında yüzde 22 artış görüldü.

7 MİLYON ZİYARETÇİ

Türkiye turizmde, yılın ilk üç ayında geçen bütün yılların rekorunu kırarak yaklaşık yüzde 35'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Turizm gelirleri de bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış göstererek 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye'ye 2 milyon da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı geldi. Böylelikle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı toplam 7 milyonu, artış oranı da yüzde 50'yi geçti.

Turizm gelirinin de geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 31 artışla 4 milyar doları geçmesini dikkate alan Bakanlık, yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen turist sayısının 40 milyona, geçen yıl 26,5 milyar dolar olan turizm gelirinin de 32 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tesla'nın zararı 710 milyon dolar
Amerikalı girişimci Elon Musk'ın ait Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar etti.
Facebook skandalı, Cambridge Analytica'yı bitirdi
Milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan verileri usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica firması faaliyetlerine son veriyor.
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı.
Bakan Ağbal: Akaryakıtta ÖTV düşürülmeyecek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

120
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

13
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

94
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

97
Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

31
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

12
Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi

Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM