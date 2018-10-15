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Turizmde okul-sektör iş birliğinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzaladığı protokol kapsamında beceri eğitimlerini gerçek turizm işletmelerinde yapacak ilk okullar belirlendi.

AA | 15.10.2018 - 12:58..
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Turizm alanında eğitim gören öğrencilerin, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlamak ve öğretmenlerin alan yeterliliklerini artırmak hedefleniyor.

İKİ BAKANLIK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından geçen ay, iki bakanlık adına imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü ile öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimini ve staj uygulamalarını amaçlıyor.

Turizmde okul-sektör iş birliğinde yeni dönem

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Gerçek hizmet ve üretim ortamında yapması, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla belirlenen turizm liselerinin eğitimlerinin yeniden yapılandırılması ve okul eğitici ve yöneticilerinin, hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine süreklilik kazandırılması öngörülmüştü.

Turizmde okul-sektör iş birliğinde yeni dönem

HEDEF İKİ YABANCI DİL

Protokol kapsamına alınan okullardaki öğrencilerin en az iki yabancı dil öğrenerek mezun olmaları, öğretmenlerin ise mesleki gelişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca bu okullardan mezun öğrencilerin sektörde istihdam edilmesiyle turizm sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında 11 bin 507, yiyecek içecek hizmetleri alanında 53 bin 751 öğrenci olmak üzere toplamda 65 bin 258 öğrenci eğitim görüyor.

Turizmde okul-sektör iş birliğinde yeni dönem


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