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Turizmin ayrılmaz parçası: tur tekneleri

Antalya'ya akın eden yerli ve yabancı turisti uygun ücretle cennet koylara taşıyan tur tekneleri, turizmin vazgeçilmez parçası haline geldi.

AA | 28.06.2018 - 13:20..
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Bu sezon 14 milyonu aşkın turist ağırlama hedefindeki Antalya'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'na hizmet veren tur tekneleri, sabahın erken saatlerinde gelmeye başlayan müşterilerini ağırlamak için geceden hazırlanıyor.

Antalya'nın eşsiz koylarında yemek ve yüzme molaları veren tur teknelerinden tarifeli, 70-80 kişilik kalabalık gruplara yönelik ya da özel hizmet almak mümkün.

Turizmin ayrılmaz parçası: tur tekneleri

TURİSTİN YÜZDE 20'Sİ TUR TEKNELERİNDEN FAYDALANIYOR

Şehre gelen turistlerin memnun ayrılmaları için çaba gösterdiklerini ifade eden Sınırlı Sorumlu 200 No'lu Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Lavaşçı Lavaşçı,"Antalya'yı ziyaret eden turistin yaklaşık yüzde 20'si tur teknelerinden faydalanıyor. Biz de devletimiz ve milletimiz için elimizden geldiği kadar bu konuda hizmet vermeye çaba gösteriyoruz. En çok ilgiyi şelale turları görüyor. Ayrıca ailelerin daha çok tercih ettiği VIP turlar var. Aileler yiyeceğini içeceğini kendileri getiriyor. Gün boyu istedikleri gibi eğleniyorlar." diye konuştu.

Turizmin ayrılmaz parçası: tur tekneleri

ANTALYA'NIN GÜZELLİKLERİNİ TANITIYORUZ

Lavaşçı ayrıca, otellerin her şey dahil uygulamasından olumsuz etkilendiklerini sözlerine eklerken; "Turistler otellerinden daha fazla çıkar, şehri gezerse, esnafa, dolayısıyla da Türkiye ekonomisine daha çok katkı sağlanır. Antalya'nın güzelliklerini tarife gerek yok. Biz tur teknecileri olarak bu güzellikleri, şehrimizi ziyaret eden turistlere tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Onların bu güzelliklerin keyfini çıkarmalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizmin ayrılmaz parçası: tur tekneleri

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