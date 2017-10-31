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Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi

Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı progesi yarılandı.

31.10.2017 - 16:49
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Rus kamu şirketi Gazprom'un Türk Akımı boru hattının yarısını döşediği Gazprom'a bağlı South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi

2019 YILINDA TAMAMLANACAK

Yapılan açıklamada, şu an itibariyle boru hattının 430 kilometresinin döşendiğini, her iki hattın inşaasının 2019 yılında tamamlanacağı bildirildi.

Aynı zamanda South Stream Transport B.V. basın sözcüsü boru hattının Türkiye’de, Kıyıköy'den Avrupa'ya Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden geçebileceğini belirtti. Boru hattının Bulgaristan'dan geçmesi halinde boru hattı Sırbistan ve Macaristan'a kadar uzanacağını, Yunanistan'ın seçilmesi halinde ise boru hattı İtalya'ya kadar uzatılacağını duyurdu.

Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi

LAVROV'DAN TÜRK AKIMI AÇIKLAMASI

Avrupa İşletmeler Birliği (AEB) temsilcilerine hitap eden Lavrov, Brüksel'den sağlam hukuki garantiler aldıktan sonra Türk Akımı'nı diğer AB ülkelerine uzatmaya hazır olduklarını belirtti.

Lavrov, "Türk Akımı'nın ikinci kolunun AB topraklarına uzanması, Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin giderek artan talebini karşılayabilir. Çok sayıda AB ülkesinin buna büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz ve biz buna hazırız." dedi.

Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi

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