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Türk akımı onaylandı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı anlaşmasını onayladığını açıkladı.

01.02.2017 - 12:17
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Türk akımı onaylandı

Federasyon Konseyi (DUMA) bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.

Türk akımı onaylandı

20 OCAK'TA ONAYLANMIŞTI

Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı. Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Türk akımı onaylandı

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti. Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.

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