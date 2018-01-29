Türk Akımı projesi yolu yarıladı

Türkiye ve Rusya arasında yapımı devam eden ve Türkiye'nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak dev proje Türk Akımı'nda, yol neredeyse yarılandı.

BİRİNCİ KISIMDA YOL YARILANDI

Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hattın 930 kilometrelik kısmının 530 kilometrelik kısmı daha şimdiden inşa edildi. Birinci hat; BOTAŞ'ın inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a getirilecek. Bu hattın yapımının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

İKİNCİ HAT İÇİN NET BİR KARARA BAĞLANMADI

Avrupa'ya yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz aktarılacak ikinci hattın BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı şirket tarafından inşa edileceği açıklandı. Bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya gidecek, ancak henüz güzergâh için net bir karara varılmadı.

DAHA GÜVENLİ İHRACAT SAĞLANACAK

Gazprom, Avrupa'nın neredeyse tüm doğalgaz ihtiycaını karşılayan bir şirket. Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 projeleriyle daha güvenli bir ihracat sağlanacak.