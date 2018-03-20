Türk Akımı projesinde gecikme olmayacak

İsviçre merkezli bir denizcilik şirketinin Türk Akımı doğalgaz boru hattından sorumlu proje müdürü Pieter Smit, projeyle ilgili soruları yanıtladı.

GECİKME YAŞANMAYACAK

Smit, projenin başladığı 2014'ten bu yana TürkAkım için çalıştığını ve projeye ilişkin hiçbir zorluktan çekinmeyerek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Pieter Smit, projede şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını ve yaşanmasını beklemediklerini dile getirdi.

SON 2 KİLOMETRE TAMAMLANACAK

Smit, Türk Akım projesine Rusya kıyılarındaki sığ sularda 225 metre uzunluğundaki Audacia isimli gemiyle başladıklarını, şu anda Pioneering Spirit ile devam edildiğini ve Türkiye kıyılarına yaklaşıldığında da 184 metre uzunluğundaki Lorelay gemisiyle son 2 kilometreyi tamamlayacaklarını bildirdi.

150 BİNE YAKIN BORU KULLANILACAK

Türk Akım için şimdiye kadar 80 binden fazla boru teslim aldıklarını kaydeden Smit, bunların Varna, Samsun, Trabzon, Burgaz ve St. Petersburg gibi şehirlerden ikmal gemileriyle geldiğini, proje için toplamda 150 bine yakın boru kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Pioneering Spirit ile Karadeniz açıklarında boru döşeme işine devam eden geminin kaptanı Fred Regtop, işlerin takvime uygun bir şekilde ilerlediğini aktararak, "Karadeniz'de planlandığı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz, herhangi bir sorun söz konusu değil. Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak hattın 764 kilometresini tamamlanmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.