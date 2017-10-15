Türk Akımı tamamlandığında bu proje sayesinde Rusya'dan ilk gazı Türkiye almış olacak. Karadeniz'de yapımı devam eden iki boru hattında 300 km'lik yol inşa edildi.

Türk Akımı projesinde sona geliniyor VİDEO

TÜRKİYE GAZI RUSYA'DAN ALAN İLK ÜLKE OLACAK

Projede ise hedef; Türk Akımı'ndan Türkiye'ye gaz akımını 2019'un sonunda başlatmak.

Türkiye mevcut batı hattından gazı Rusya'dan en son alan ülke konumundayken bu projeyle ilk alan ülke olacak.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU GÜÇLENECEK

Böylece bu projeyle Türkiye'nin transit ülkelere bağımlılığı azalacak. Türk Akımı'yla birlikte Türkiye'nin stratejik konumu da güçlenecek.

Projeye yapılan yatırımlar, Türkiye'nin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak.