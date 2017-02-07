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Türk Akımı Projesi'ne yetkililerinden ziyaret

Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin sorumlu yetkilileri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

07.02.2017 - 15:41
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Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Deniz ve Kıyıköy bağlantısından sorumlu şirket yetkilileri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret etti.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ BELİRTTİLER

Matteo Vrronesi, Cenk Palla, Aslı Esen, Cem Avcı ve Levent Koç’tan oluşan ekip, proje ile ilgili bilgiler verirken Başkan Kadir Albayrak’ın görüş ve önerilerini aldı.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak olan Türk Akımı’nın 910 kilometresi Karadeniz altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

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