Türk Akımı projesinin yarısından fazlası döşendi

Türkiye'nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak dev proje Türk Akımı'nda, yol neredeyse yarılandı. Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

YÜZDE 48'İ TAMAMLANDI

Açıklamada hattın her kolunda 884 kilometrelik bölümün döşendiği ve bununla birlikte deniz kısmının yüzde 48'inin tamamlandığını ifade etti.

Ayrıca 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisinin Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesi sınırına yakın mesafedeki '660. kilometre kontrol noktasını geçtiğini belirtti. 'Pioneering Spirit'; Türkiye'den aldığı izinle Kıyıköy istikametinde de çalışmaları başlattı.

"HER TÜRLÜ KARARI ALMAYA HAZIRIZ"

Sırp haber ajansı BETA'ya konuşan Lavrov, "Türklerle birlikte Balkan ülkelerinin Rus gazı alma imkanını artırmak için çalışıyoruz. Balkan ülkelerinin ve AB'nin çıkarlarını gözeterek Türk Akımı'yla ilgili her türlü kararı almaya hazırız." dedi.