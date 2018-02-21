taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,7865
EURO
4,6696
ALTIN
161,66
PETR
64,7700

Türk Akımı projesinin yarısından fazlası döşendi

Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattının inşasında yolun yarısından fazlasını bitirdi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Projeler

Türkiye'nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak dev proje Türk Akımı'nda, yol neredeyse yarılandı. Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türk Akımı projesinin yarısından fazlası döşendi

YÜZDE 48'İ TAMAMLANDI

Açıklamada hattın her kolunda 884 kilometrelik bölümün döşendiği ve bununla birlikte deniz kısmının yüzde 48'inin tamamlandığını ifade etti.

Ayrıca 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisinin Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesi sınırına yakın mesafedeki '660. kilometre kontrol noktasını geçtiğini belirtti. 'Pioneering Spirit'; Türkiye'den aldığı izinle Kıyıköy istikametinde de çalışmaları başlattı.

Türk Akımı projesinin yarısından fazlası döşendi

"HER TÜRLÜ KARARI ALMAYA HAZIRIZ"

Sırp haber ajansı BETA'ya konuşan Lavrov, "Türklerle birlikte Balkan ülkelerinin Rus gazı alma imkanını artırmak için çalışıyoruz. Balkan ülkelerinin ve AB'nin çıkarlarını gözeterek Türk Akımı'yla ilgili her türlü kararı almaya hazırız." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

246
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

205
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

55
CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

116
Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

114
Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

71
Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM