taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5405
EURO
3,9003
ALTIN
139,94
PETR
49,4000

Türk Akımı'nda inşaat başladı

Rus enerji şirketi Gazprom’un, Türk Akımı projesinde deniz kısmı için boru hattı inşaatına başladığı bildirildi.

07.05.2017 - 23:39
  1. Haberler
  2. Emlak
Türk Akımı'nda inşaat başladı

Türk Akımı'nda inşaat başladı

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinde Karadeniz’den geçecek boru hattı için inşaatın, belirlenen takvim doğrultusunda başladığı belirtildi.

İnşaatının AllSeas şirketine ait Audacia adlı gemiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, Karadeniz’in daha derin kısımlarında ise boru hattı inşaatının Pioneering Spirit adlı gemiyle yürütüleceği bilgisine yer verildi.

Türk Akımı'nda inşaat başladı

Türk Akımı'nda inşaat başladı

İLK HAT TÜRKİYE'YE İKİNCİ HAT AVRUPA'YA

Hükümetler arası anlaşmanın geçen yılın ekim ayında İstanbul'da imzalandığı Türk Akımı projesi kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Türk Akımı'nda inşaat başladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM