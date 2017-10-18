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Türk Akımı'nın 373 kilometrelik bölümü tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı projesinin 373 kilometrelik boru hattının döşendiğini açıkladı.

18.10.2017 - 11:32
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Türk Akımı'nın 373 kilometrelik bölümü tamamlandı

Türk Akımı'ndan Türkiye'ye gaz akımını 2019'un sonunda başlatacak olan projenin çalışmaları devam ediyor.

Türk Akımı'nın 373 kilometrelik bölümü tamamlandı

TÜRKİYE GAZI RUSYA'DAN ALAN İLK ÜLKE OLACAK

Türkiye mevcut batı hattından gazı Rusya'dan en son alan ülke konumundayken bu projeyle ilk alan ülke olacak.

Türk Akımı'nın 373 kilometrelik bölümü tamamlandı

373 KİLOMETRELİK BORU HATTI DÖŞENDİ

Gazprom'dan yapılan açıklamada "Türk Akımı'nın inşasına tüm hızıyla devam ediliyor. Projenin deniz kısmında iki kolda 373 kilometrelik boru hattı döşendi" ifadeleri kullanıldı. Gazprom, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının inşasına 7 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk Akımı'nın 373 kilometrelik bölümü tamamlandı

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