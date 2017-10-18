Türk Akımı'nın 373 kilometrelik bölümü tamamlandı

Türk Akımı'ndan Türkiye'ye gaz akımını 2019'un sonunda başlatacak olan projenin çalışmaları devam ediyor.
TÜRKİYE GAZI RUSYA'DAN ALAN İLK ÜLKE OLACAK
Türkiye mevcut batı hattından gazı Rusya'dan en son alan ülke konumundayken bu projeyle ilk alan ülke olacak.
373 KİLOMETRELİK BORU HATTI DÖŞENDİ
Gazprom'dan yapılan açıklamada "Türk Akımı'nın inşasına tüm hızıyla devam ediliyor. Projenin deniz kısmında iki kolda 373 kilometrelik boru hattı döşendi" ifadeleri kullanıldı. Gazprom, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının inşasına 7 Mayıs'ta başlamıştı.