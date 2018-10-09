taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1094
Euro
7.0181
Altın
1188.035
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.463

Türk Akımı'nın iki hattından da gaz 2020'de pompalanacak

Türk Akımı'nda bulunan iki hattan biri Türk pazarında diğeri de Avrupa pazarında yer alacak. Bu iki hattan gaz 2020'de verilebilecek.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Projeler

fw

Rus Enerji Bakanı Novak, Rossiya-24 televizyonuna Türk Akımı ile ilgili bilgi verdi. Novak projenin devam ettiğini ve 2020 yılında şkş hattan birden gaz pompalanacağını ifade etti.

"HER ŞEY TAKVİME GÖRE İLERLİYOR"

Novak demecinde, "Türk Akımı'nın inşaatı, onaylanmış planlara göre ilerliyor. Biliyorsunuz, Rusya'yla Türkiye arasında bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmış ve bir yol haritası onaylanmıştı. Her şey takvime göre ilerliyor." dedi.

1 OCAK 2020'DE İKİ HAT BİRDEN GAZ POMPALANABİLECEK"

Novak, "1 Ocak 2020'de Türk Akımı üzerinden boru hattının toplam kapasiteleri 31.5 milyar metreküp olan her iki hattından birden gaz pompalamak mümkün olacak." diye devam etti. Ayrıca Novak, Türk Akımı'nın, Avrupa pazarının ihtiyacına ayrılacak olan ikinci hattının nereden geçeceği konusunda birkaç seçenek üzerinde durduklarını söyledi.

Bu seçeneklerden birinin hattın Yunanistan ve İtalya üzerinden geçmesi olduğunu kaydeden Rus Enerji Bakanı, kendileri için öncelikli seçeneğinse hattın Bulgaristan'dan geçerek Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya yönelmesi olduğunu belirtti.

2 AYRI HATTAN OLUŞACAK

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Türk Akımı'nın denizden geçecek kısmının inşaatının iki ay içinde tamamlanmış olacağını söylemişti. Miller ayrıca, hazirandaki bir açıklamasında da, Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar hizmete gireceğini kaydetmişti.

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek. Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM