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Türk Akımı'nın ikinci hattı TAP'a bağlanabilir

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı Roberts, Türk Akımı proajesinin ikinci hattının TAP'a bağlanabileceğini kaydetti.

10.05.2017 - 12:18
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Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts yaptığı açıklamada, Türk Akımı projesinin Türkiye'nin enerji güvenliğine büyük katkısı olacağını belirterek, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bölümünü oluşturacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP), 10 milyar metreküplük ek kapasiteye sahip olacak. TAP, 2020'de işletmeye alındığında bu ek kapasiteyi sağlayabilecek tek kaynak Türk Akımı'nın ikinci hattına gaz tedarik edecek Gazprom olabilir." dedi.

Rusya'ya alternatif bir enerji kaynağının bulunmaması nedeniyle teorik ve hukuki anlamda Gazprom’un TAP'a bağlanma isteğine karşı çıkılmasının beklenmediğini ifade eden Roberts, ancak şirketin boru hattı işleticisine gaz göndermeden iki yıl önce bildirimde bulunması gerektiğini kaydetti.

"GAZPROM'UN BU HATTI KULLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Roberts, söz konusu hattın inşa edilmesinin tek başına bu doğalgazı göndermek için yeterli olamayacağını vurgulayarak, "Bu gazın gönderilmesi için fazladan yatırım yapılması gerekiyor. 10 milyar metreküplük ek kapasitenin gönderilmesi için milyar dolarlık yatırım lazım. TAP üzerinden gaz gönderme niyetini daha önce de dile getiren Gazprom'un, bu hattı kullanacağını tahmin ediyorum. Aksi takdirde yeni bir boru hattı inşa etmek için yaklaşık 5 ila 6 milyar dolar yatırım yapılması gerekecek." diye konuştu.

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