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Türk Akımı'nın yüzde 30'u tamamlandı

Boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattı, toplamda 555 kilometreye ulaştı

AA | 30.11.2017 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

tk

TurkStream şirketinden yapılan yazılı açıklamada, boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattının toplam uzunluğunun 555 kilometreye ulaştığı belirtildi.

7 AYDA TAMAMLANDI

İnşaatın söz konusu kısmının oldukça kısa sürede bitirildiği belirtilen açıklamada, "Türk Akımı'nın deniz bölümü inşaatının yüzde 30’u 7 aydan kısa bir sürede tamamlandığı" bildirildi.

Bu arada, boru hattını deniz tabanına döşeyen Pioneering Spirit gemisi, Karadeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 2 bin191 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor. Geminin boru döşeme hızı günde ortalama 4 kilometreyi buluyor.

İki hattan oluşan ve her bir hattı 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

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