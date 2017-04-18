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Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

Bodrum'da aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere'den gelen sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

18.04.2017 - 15:59
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan yaşayan ve süper market müdürü olan Faiza Drid'e sürpriz evlilik teklif etmek için dün akşam Milas-Bodrum Havalimanı'nda gerekli hazırlıkları yapıp, beklemeye başladı.

ÇİÇEKLERLE EVLİLİK TEKLİFİ

Zencir, kız arkadaşı Drid'ı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, karşıladı.

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

BOYNUNA SARILDI

Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid, duygulanarak, Zencir'in boynuna sarıldı. Zencir'in gül figürlü yüzük kutusunu uzatmasıyla kendini toplayan Faiza Drid, teklifi kabul ederek yüzüğü parmağına taktı. Uçaktan inen diğer yolcular da bu anları görmek için bekledi.

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı VİDEO

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

6 AY ÖNCE TANIŞTILAR

Kız arkadaşının evlilik telifini kabul etmesi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Fatih Zencir, "Fariza Drid ile 6 ay önce, tatil için Bodrum'a yanlarına geldiği, arkadaşlarının kaldığı sitede tanıştık. Birlikteliğimiz başladı. İnternet üzerinden yazışarak ve telefon görüşmeleriyle de ilişkimizi pekiştirdik. Kendisini çok seviyorum, hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Hayatımı onunla birlikte sürdüreceğime dair söz verdim. Bir aydır Londra'daydı. Bir haftadır bu evlilik teklifi sürprizini düşünüyordum." dedi.

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

Faiza Drid ise "Evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Kabul ettim ve çok mutluyum." dedi.

Fatih Zencir, daha sonra kiraladığı VIP araç ile kız arkadaşıyla birlikte havalimanından ayrıldı.

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı


Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

Türk aşçı İngiliz sevgilisine sürpriz yaptı

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