Türk askeri adım adım Kandil'e ilerliyor

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırılar ve seçim gündemine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı operasyonlarına ara vermedi.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanarak devlet kurma hayallerine kapılan yaklaşık 5 bin teröristi yok eden Mehmetçik, şimdi de Irak'ın kuzeyinde büyük bir temizliğe başladı.

BÖLGEDE KALICIYIZ

Sınırı geçen Türk komandoları, bölgede yol ve üs çalışmaları yaparak ilerliyor.

Bölge halkı tarafından da destek almaya başlayan Türk askerinin hedefinde Kandil var.

KANDİL YERLE BİR OLACAK

Örgütün yıllardır merkezi olarak gösterilen Kandil'de PKK'nın birçok kampı var.

Türkiye'ye karşı düzenlenen saldırılara katılan teröristlerin eğitildiği kamplar, hava ve kara operasyonlarıyla yok edilecek.

Ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen operasyonları büyük bir hassasiyetle yürüten komandolarımız, zaman zaman teröristlerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

HEPSİNİN SONU AYNI

Amerika ve Avrupa'dan aldıkları silahlarla Türk askerine saldıran PKK'lı teröristlerin hikayeleri sarı ceset torbalarında bitiyor..

"KANDİL'E AZ KALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyonların Kandil'e uzayacağının sinyalini vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Kandil'e az kaldı, merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.