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Türk askeri Ege'de nöbette

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmen geçişlerine karşı Ege Denizi'nde 24 saat nöbet tutulduğunu açıkladı.

02.02.2017 - 13:50
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yunan

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

7 GÜN 24 SAAT NÖBET

"Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde Sahil Güvenlik hava ve deniz unsurları ile kontrol ve denetim faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam edilmektedir. Bahse konu denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında herhangi bir düzensiz göçmen grubu tespit edilmemiştir"

BUGÜN DE YUNAN BOTU YAKLAŞTIRILMADI

Diğer yandan Kardak kayalıklarından ayrılmayan Türk botları, bugün de Yunan botlarını kayalıklara yaklaştırmadı. Sahil güvenlik botlarından çekilen görüntüler, komutanlığın internet sitesinden yayınlandı. Yunan botunun da kendi karasularında beklediği görüldü.Türk askeri Ege'de nöbette

Türk askeri Ege'de nöbette

Türk askeri Ege'de nöbette

Türk askeri Ege'de nöbette

Türk askeri Ege'de nöbette

Türk askeri Ege'de nöbette

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