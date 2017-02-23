Türk askeri Kardak kayalıklarında alçak uçuş yaptı

Kardak kayalıklarında 26 gündür süren gerginlik bugün yerini sessizliğe bıraktı. Her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan askerleri bugün bölgeye uğramadı.

Kayalıkların etrafından 2 Türk sahil güvenlik ekibi beklerken, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin bir botu da bölgede nöbet tutmaya devam ediyor. Karşılıklı beklemeler sürerken kayalık etrafında ise bugün gerginlik yaşanmadı.





Akşam saatlerinde sahil güvenlik komutanlığına ait bir helikopter ise Kardak kayalıklarında 2 kez sorti yaptı. Kısa bir süre kayalıkların üstünde bekleyen helikopter daha sonra bölgeden ayrıldı. Helikopteri gören yunan askerleri ise bölgeye hızlı bir şekilde gelerek uluslararası sudan helikopteri izledi.

ASKERLER 24 SAAT BÖLGEDE

Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarını denetlemesinin ardından Yunan askeri Türk sahil güvenliği taciz ederek sınır ihlali yapmaya başlamıştı. Bölgede gece gündüz nöbet tutan Türk askerleri ise Yunan sahil güvenliğe geçit vermemeye devam ediyor. Havadan ve denizden kayalıklarda önlem alan Türk sahil güvenlik ekipleri bölgede kuş uçurtmuyor. Yunan askerlerinin sınır ihlali yapmasını engelleyen Türk askeri yasa dışı göç konusunda da 24 saat boyunca bölgede devriye atmayı sürdürüyor.