Sınırların terörden temizlenmesi konusunda en önemli adım olarak görülen ve terörün kalesi denilen Menbiç'e Türk askeri ilk kez giriş sağladı. ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde PKK'nın çekilmesi konusunda varılan mutabakatın ardından Mehmetçik Menbiç'e Kuzey ve Batı istikametten girip devriye gezmeye başladı.

GÜVENLİK TÜRKİYE'YE EMANET

Ankara ile Washington arasında yapılan ikili anlaşma neticesinde PKK'nın Menbiç'ten çekilmesi konusunda fikir birliğine varılırken, bölgede teröristlerin çekilişinin hemen ardından Türk askeri bölge güvenliğini sağlamak için Menbiç'e giriş yaptı. Konvoylar ile yapılan girişte Türk bayraklı zırhlı araçlar ile askerler dikkat çekti.

Menbiç kuzeyinde bulunan Dadat mevkiinde ortak devriye koordinasyonuna başlayan TSK bölgede asayişi sağlamak için keşif ve mevzilenme faaliyetlerine başladı.

Türk askeri Menbiç'e girdi VİDEO





ABD İLE ORTAK FAALİYET

ABD ile Türkiye arasında yapılan Menbiç anlaşması gereğince bölgeden çekilen PKK'lıların yerini Türk askerleri alırken, Mehmetçik'in bölgede başlattığı devriye faaliyetlerine ABD'nin Skorsy tipi helikopterleri de eşlik etti.