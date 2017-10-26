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Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

İdlib'e asker ve zırhlı araç sevkiyatına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Simon Kalesi'nin kontrolünü de ele geçirdi.

26.10.2017 - 07:36
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Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolünde bulunan İdlib - Afrin arasındaki hattı ele geçirip kontrol altına alan TSK, Simon Kalesi'ne yerleşti. Türk askeri bölgede karakol noktası da kurarak güvenliği arttırıyor.

Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

YAKIN NOKTADA TERÖRİSTLER NÖBET TUTUYOR

Bir yandan çatışmasızlık gözlem noktalarının oluşturulması, diğer yandan da Afrin operasyonu hazırlıkları çerçevesinde, İdlib’e asker ve zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Daha önce Salve Köyü’ne konuşlanan TSK, Daret İzza bölgesine de yerleşti. 80 askerin Halep’in batı kırsalındaki Simon Kalesi’nde karakol noktası oluşturduğu belirtildi. Simon Kalesi’nin birkaç kilometre ötesinde PYD/ YPG’li teröristler nöbet tutuyor.

Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İŞARETİ BEKLENİYOR

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre TSK, Afrin’in batısında Hatay ve kuzeyinde Kilis hudut hattındaki yığınak çalışmasını da tamamladı. Afrin’in doğusundaki bölge Fırat Kalkanı Harekâtı’yla çok önceden kontrol altına alınmıştı. Böylece dört tarafı çevrilen Afrin’in tam anlamıyla ablukaya alınmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği operasyonun başlatılması için “emir” verilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hudut hattındaki birlikleri önceki gün ziyaret ederek son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

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