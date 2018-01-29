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Türk askeri Yunan askerine Mehter marşı dinletti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan Kardak kayalıklarına çelenk atmak üzere gelen Yunanistan Bakan, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgeye yaklaştırılmadı.

İHA | 29.01.2018 - 07:28..
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Muğla'nın Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına sabah saatlerinde hücum botu ile gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyetinin, bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Türk askeri Yunan askerine Mehter marşı dinletti



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