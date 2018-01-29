Muğla'nın Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına sabah saatlerinde hücum botu ile gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyetinin, bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

4 SAHİL GÜVENLİK BOTU, 2 SAVAŞ GEMİSİ, 1 HELİKOPTER DEVRİYE GEZDİ

Aralarında Yunan savunma bakanının da olduğu heyet Türk askerinin ikazı üzerine bölgeden uzaklaştırıldı. Yunan Savunma Bakanı uzaktan çelenk atarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan sıcak saatlerin ardından 4 sahil güvenlik botu, 2 savaş gemisi ve 1 helikopter Kardak kayalıkları çevresinde devriye atarak kuş uçurtmadı. Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgede zaman zaman Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan yunan botu Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından engellendi.





MEHTERAN HÜCUM MARŞI VE İZMİR MARŞI DİNLETİLDİ

Kendi karasularına çekilen yunan askerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden mehteran hücum marşı ve İzmir marşını dinletti. Kardak çevresinde bulunan bir sahil güvenlik ekibinin ise bottan tazyikli su sıkarak Kardak çevresinde su kemeri oluşturduğu görüldü.

Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı dinletti VİDEO



