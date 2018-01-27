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Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk askerini görünce geri çekildi.

İHA | 27.01.2018 - 16:25..
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Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

Türkiye ile Yunanistan’ı 1996’da savaşın eşiğine getiren Ege’deki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk askerini karşısında görünce bölgeden uzaklaştı.

HER GÜN DENİYORLAR...

Her gün Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri karşılarından Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce bölgeden ayrıldı.

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

TÜRK ASKERİ 24 SAAT NÖBETTE

24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor.

Kaliminos Adası'ndan hareket eden bir Yunan sahil güvenlik botu, Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalıştı.

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı VİDEO

Kardak etrafından devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan askerini kayalıklara yaklaştırmadı.

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

SINIR İHLALİNE İZİN YOK

Bir müddet bölgede bekleyen Yunan askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti.

Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye atan Türk sahil güvenlik botu, kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı

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