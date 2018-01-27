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İstanbul'dan çalınan 1 milyon dolarlık zümrüt Mersin'de bulundu

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Karda hayvanlar ölmesin diye ekmek ve yem veriliyor

1 Hedef 2020 yılında 355 kilometreye ulaşmak Kasımpaşa Tüneli'nin açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2020'ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır." diye konuştu.

2 Hedef 2020 yılında 355 kilometreye ulaşmak Kasımpaşa Tüneli'nin açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2020'ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır." diye konuştu.

3 PKK'nın sosyal medya yalanları bir bir deşifre oluyor Anadolu Ajansı, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarıyor.

4 ATM'de şifresi girilmiş unutulan kartı teslim etti Tekirdağ Malkara'da bir banka ATM'sinde şifresi girilmiş olarak unutulan kredi kartı, banka müdürüne teslim edilerek sahibine ulaşması sağlandı.

5 Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk askerini görünce geri çekildi.

6 Maliye Bakanı'ndan kulüplere vergide yeni öneri Maliye Bakanı Naci Ağbal, spor kulüplerine yeni öneri getirerek "Gelir stopaj vergilerini beyan edip zamanında ödesinler biz de ödedikleri vergiyi amatör branşta kullanmaları için iade edelim" dedi.