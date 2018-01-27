Türkiye ile Yunanistan’ı 1996’da savaşın eşiğine getiren Ege’deki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk askerini karşısında görünce bölgeden uzaklaştı.
HER GÜN DENİYORLAR...
Her gün Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri karşılarından Türk Sahil Güvenlik ekiplerini görünce bölgeden ayrıldı.
TÜRK ASKERİ 24 SAAT NÖBETTE
24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor.
Kaliminos Adası'ndan hareket eden bir Yunan sahil güvenlik botu, Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalıştı.
Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı VİDEO
Kardak etrafından devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan askerini kayalıklara yaklaştırmadı.
SINIR İHLALİNE İZİN YOK
Bir müddet bölgede bekleyen Yunan askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti.
Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye atan Türk sahil güvenlik botu, kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.