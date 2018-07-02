Türk askeri Zagros'u kuşatmaya aldı

Terörle mücadelede taarrruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlardan sonra Irak'ın kuzeyinde de teröristlerin temizlenmesi için büyük bir operasyona başladı.

Terör örgütü PKK'nın ana merkezi olarak gösterilen Kandil'i kendisine hedef olarak belirleyen Mehmetçik, ilerlediği bölgelerde üsler kurmaya başladı.

BORDO BERELİLER ZAGROS'TA

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereli özel birliklerin de katıldığı operasyonlar kapsamında; Türkiye-Irak-İran üçgenindeki Zagros Dağlarında kontrol sağlandı.

Teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, alana kalıcı üs bölgeleri de kurdu.

TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞIYOR

Örgüte yönelik hava harekatlarına da ara verilmiyor.

Duhok'un Amediye İlçesi kırsalındaki Şeladize, Avaşin, Guzareş, Mezre, Zavite, Tiyar, Tuhub, Çemço, Sida, Kartal tepesi bölgeleri Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan Pars ve Atmaca filosuna bağlı 8 uçakla vuruldu.

Terörist barınakları ve lojistik ve silah depoları yerle bir edildi. .