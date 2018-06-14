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Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova’nın doğusundaki Gilan şehrinde bulunan Rexhep Elmazi İlkokuluna bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemesi desteğinde bulundu.

AA | 14.06.2018 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Okulda bir sınıfın bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemeleriyle donatılması ve tadilatının yapılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sinan Cem Barım, Gilan Belediye Başkan Yardımcısı Arber İsmajli ve Okul Müdürü Aliriza Osmani'nin yanısıra Türk askerleri, belediye temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

Albay Barım, burada yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2018'in bu projesini gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu bilgisayar dershanesinin eğitime çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Teknolojiyi eğitimde kullandıkça çocuklarımız daha başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

EĞİTİME DESTEK

Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca gerçekleştirilen yaklaşık 12 bin avro maliyetli proje kapsamında, 15 adet masaüstü bilgisayar ile birer adet dizüstü bilgisayar, ses sistemi, projeksiyon cihazı ve projeksiyon perdesi, 15 adet bilgisayar masası, 1 adet öğretmen masası ve koltuğu, 30 adet ofis sandalyesi bağışı ile 150 metre kare iç cephe boyası ve dershanenin genel bakım ve onarımı yapıldı.

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek


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