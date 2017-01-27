taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8586
EURO
4,1346
ALTIN
147,37
PETR
55,4000

Türk askerine karşı keşfe çıkan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan askerlerin geçiş güzergahları, sevkiyat noktalarını keşif çalışması yaptığı saptanan 3 DEAŞ'lı yakalandı.

27.01.2017 - 19:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

2345325

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, DEAŞ’lı teröristlerin askerlerin bulundukları alanlar ve geçiş güzergahlarına ilişkin keşif çalışması yaptıklarının belirlendiğini kaydetti. Keşif çalışması yürüten teröristlerin operasyona yakalandıkları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

FIRAT KALKANI'NA KATILAN ASKERİ İZLİYORLARMIŞ

"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye’deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir.

TUTUKLANDILAR

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

450
Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

633
FETÖ'cü Mehmet Ekinci yakalandı

FETÖ'cü Mehmet Ekinci yakalandı

167
Kıvanç Tatlıtuğ takipçisine ateş püskürdü

Kıvanç Tatlıtuğ takipçisine ateş püskürdü

120
Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

148
Dışişleri Bakanı'ndan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan Yunanistan açıklaması

382
Trump'tan Madonna'ya cevap

Trump'tan Madonna'ya cevap

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM