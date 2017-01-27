Türk askerine karşı keşfe çıkan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, DEAŞ’lı teröristlerin askerlerin bulundukları alanlar ve geçiş güzergahlarına ilişkin keşif çalışması yaptıklarının belirlendiğini kaydetti. Keşif çalışması yürüten teröristlerin operasyona yakalandıkları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
FIRAT KALKANI'NA KATILAN ASKERİ İZLİYORLARMIŞ
"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye’deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir.
TUTUKLANDILAR
Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır."