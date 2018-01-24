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Türk askerinin Afrin'de bir günü

Afrin yakınlarında destek için bekleyen Mehmetçik'in bir gününü nasıl geçirdiği görüntülendi. Askerlerimizin zinde kalması için tereyağ, fıstık ezmesi ve helva gibi besinler aldığı gözlendi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 04:20..
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Türk askerinin Afrin'de bir günü

Türkiye sınırının yaklaşık 1 kilometre yakınlarında konuşlanan Mehmetçik, ziyaret edildi. Yaptıkları kahvaltının ardından çay demleyen Türk askerinin bir günü görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekatı üzerine Afrin'e giren TSK, bazı birimleri de destek amaçlı olarak arkada bekletiyor. Askerlerimizin erzaklarının ve yaşam şartlarının görüntülendiği programda, olumsuz bir durumla karşılaşılmaması izleyenleri sevindirdi.

Terör örgütlerini temizlemek için harekata katılan askerlerimiz, fıstık ezmesi, helva ve tereyağ gibi kendilerini zinde tutacak besinler ile kahvaltı yapıyor.

Türk askerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda günlük yaşamı görüntülendi VİDEO

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