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Türk askerinin İdlib'deki ilk görev yeri

Türk askeri İdlib'in kuzeyinde kurulan üslere yerleşti.

11.10.2017 - 09:41
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Türk askerinin İdlib'deki ilk görev yeri

Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktalarında görevlerine başladı.

Türk unsurları şu an Afrin'in güneyinde İdlib'in ise kuzeyinde yer alan bölgede.

Türk askerinin İdlib'deki ilk görev yeri

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HAMA-İDLİB HATTINDA ESAD-DEAŞ İŞBİRLİĞİ

Esad güçleri İdlib'in güneyinde yer alan Hama'nın doğu kırsalında kuşatmada tuttukları DEAŞ'a koridor açarak güvenli geçiş sağladı. DEAŞ'ın yüzlerce militan, 20 ağır silahlı pikap ve zırhlı personel taşıyıcı, 3 tank ve birkaç Z23'ten (Şilka) oluşan konvoyu koridordan hızla kuzeye ilerledi.

DEAŞ konvoyu, Türkiye sınırındaki İdlib'in güney uçlarında bulunan alana girerek buradaki rejim karşıtı askeri gruplardan Heyet Tahrir Şam ve bazı muhalif unsurlara beklemedikleri bir saldırı düzenledi.

DEAŞ ilk saldırıda ele geçirdiği Semakiyye, Tuffaha, Biyud, Mesluhiyye, Kasr ibn Vardan köyleri ile Endrin kontrol noktasında hakimiyeti kaybederken, Duş, Rihcan ve Um Miyal bölgelerine halen sahip. Taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

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