Türk askerleri El Bab'da destan yazdı

Genelkurmay, sosyal medyada paylaşılan, 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın El Bab'daki Türk birliğine gerçekleştirdiği saldırı sırasında askerlerin gösterdiği üstün başarının anlatıldığı olayın doğru olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada olay şöyle yer alıyor:

"RESMEN KATLİAM YAPMAK İÇİN GELMİŞLER"

"Bugün saat 18:00 civarı El Bab'da yaşananları müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün saat 18:00 gibi DEAŞ militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. Öyle sızma falan değil. Bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler.

"BİZ BIRAKIRSAK ARKADA KİMSE SAĞ KALMAZ"

yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. İlk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. Sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. Çıkar çıkmaz tow isabeti almış. Atışa devam etmişler. Birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar. Ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. Tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. Teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. Tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler.

"YARALI OLARAK ATEŞE DEVAM ETTİLER"

Tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. Üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. Son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. Bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. Onu da vurmuşlar. Bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. Nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar.

"ŞÜKÜR ŞEHİT YOK"

Şükür şehit yok. İki tank toplam 5 kez vurulumuş. Tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. "onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi.

"BİR TANE BİLE SAĞ KALAN TERÖRİST YOK"

Bir tane bile sağ kalan olmadı. "yüzden fazla" terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."