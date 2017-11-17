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Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatından, Türkiye'nin "düşman tablosu" nedeniyle çekildiğini söyledi.

17.11.2017 - 11:49
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Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

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Türkiye, NATO tatbikatından 'Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman tablosunda yer alması' nedeniyle çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelerle konuştu:

DÜŞMAN TABLOSU KOYMUŞLAR

"Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik.

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi VİDEO

40 ASKERİMİZİ ÇEKİN DEDİK

'Çekiyoruz' dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi '40 askerimizi çekin' dedik. Gerekli bağlantıları vs. yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Hak'tan daha güçlü bir şey olamaz."

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