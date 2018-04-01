taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Türk balerinden büyük başarı

Türk balerin Yasemin Kayabay, 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’nda üçüncü olarak, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından “YAGP 2018”in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı.

AA | 01.04.2018 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

21-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’na kabul edilen ve 11-14 yaş kategorisinde A grubunun en genç yarışmacısı olan 11 yaşındaki Yasemin Kayabay, klasik bale kategorisi olan 1. turda Fairy Doll - Taş Bebek Perisi varyasyonunu başarı ile sergileyip 2. tura yükseldi.

FİNALE KATILMAYA HAK KAZANDI

Koreografisini Gökçe Sönmemiş’in yaptığı, müziğini Ayhan Mutlu’nun düzenlediği Ninni isimli modern varyasyon ile 2. turu da başarıyla geçen Kayabay, finale kaldı. Yasemin Kayabay, finalde sergilediği performansla üçüncülük ödülünü elde ederek, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından YAGP 2018'in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı.

Türk balerinden büyük başarı

Kayabay’a ayrıca Zürih Dance Academy, Berlin State Ballet okullarından kısa süreli eğitim bursu ile Kore Ballet Foundation’dan yaz okulu bursu verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

54
Gazze'de büyük acı

Gazze'de büyük acı

54
Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

58
Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

14
Erdoğan: Türkiye’yi faiz belasından kurtaracağız

Erdoğan: Türkiye’yi faiz belasından kurtaracağız

133
İzinsiz davete katılan Belçika Prensi'ne para cezası

İzinsiz davete katılan Belçika Prensi'ne para cezası

25
Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM