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Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Kardak kayalıklarında avlanan Türk balıkçılarını taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botunun önü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kesildi.

DHA | 26.11.2017 - 18:37..
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Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Yunanistan'a ait Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan öğle saatlerinden önce Kalalimnos Adası'na gelen Yunan Sahil Güvenlik botu, buradan Kardak kayıklarına geçerek, avlanan Türk balıkçılara tacizde bulundu.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU ENGEL OLDU

Türk balıkçılara 300 metre kadar yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önüne, devriye görevi yapan 97 bordo numaralı Türk Sahil Güvenlik botu geçerek, engel oldu. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları, bir ara birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta ilerledi.

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

TÜRK BALIKÇILAR DA İZLEDİ

Yunan botunun Kardak kayalıklarına yönelme hamlelerine Türk botu, izin vermedi. Saat 14.00 sıralarında Kardak kayalıkları yakınlarında yaşananları, bölgede avlanan Türk balıkçılar da izledi.

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Yunan botunun saat 15.30'da geldiği Kilimli Adası'na dönmesiyle bölgedeki gerginlik de sona erdi. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye nöbetini sürdürdü.

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu engellendi

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