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Türk Başkonsolosluğuna saldırıyla ilgili iddianame

Prizren Temel Mahkemesi, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’na saldırı düzenlendiği şüphesiyle 5 kişi hakkında iddianame hazırladı.

24.02.2017 - 14:28
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TÜRKİYE

Prizren Temel Mahkemesi bünyesindeki Ağır Suçlar Dairesi tarafından hazırlanan iddianamede zanlıların uluslararası koruma altında olan şahsiyetin resmi binasına şiddet uygulayarak saldırı düzenledikleri belirtildi.

MOLOTOF VE TAŞ ATTILAR

Zanlıların düzenledikleri saldırıyla insanların hayatlarını tehlikeye attıkları, Türk Başkonsolosluk binasına molotof ve kaldırım taşlarıyla saldırdıkları kaydedildi.

28 Kasım 2016 tarihinde Prizrenli I.S., Eg.S., B.S., Ed.S. ve B.B., sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’na molotoflu saldırı düzenlemelerinin ardından kısa bir süre sonra polis tarafından tutuklanmıştı.

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