Türk bayrağını çöpten alan işçi ödüllendirildi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde Atatürk Caddesi Arkeoloji Müzesi’nin kavşağında bir temizlik görevlisi görevini yaparken kim tarafından atıldığı belli olmayan Türk bayrağını fark ederek aldı. Bayrağı önce öptü, sonra güzel katlayıp cebine koydu.

KIRMIZI IŞIKTA DURAN VATANDAŞ FARK ETTİ

Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlardan Burak Çiftçi, bu anı fotoğrafladı. Fotoğrafı sosyal medyada görenler temizlik görevlisi İbrahim Türker'i takdir ederken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Çöpe atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşım gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemreşime de çok teşekkür ediyorum." dedi.

ÇEYREK ALTIN VE BAYRAK HEDİYE EDİLDİ

Başkan Gökhan, temizlik işçisi İbrahim Türker’e bir çeyrek altın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi bulunan Türk bayrağını takdim etti.

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu ikinci ödülleri oldu. Biliyorsunuz bir köpeğin mamasını yemesini bekleyen bir temizlik işçimiz vardı. Onu da ödüllendirmiştik. Bu seferde çöpe atılan kutsal bayrağımızı katlayıp, cebimize koyması ve onu çöpten kurtarmış olması gündem oldu. Çanakkale Belediyesi’nin bütün çalışanları Milliyetçi ruhları çok yüksek olan, kutsal değerlerimize her zaman saygılı olan arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızla yıllardır beraber çalışıyoruz. Bizimde anlayışımız gereği onlarda, bu süreçte bu duygularını pekiştirdiler. Bayrağımız, toprağımız ve dini konulardaki kutsal değerlerimizi çalışan arkadaşlarımızda benimsemiş durumda. Kendisini tebrik ediyorum ve kutluyorum." şeklinde konuştu.

O anları anlatan İbrahim Türker, Türk bayrağını evinin duvarına astığını ifade etti.