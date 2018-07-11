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Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı

Antalya'da bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının 2,5 metrelik direğiyle birlikte çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 11.07.2018 - 13:54..
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Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1391 Sokak'ta bulunan damacana su bayisi önünde, sabaha karşı iş yerine gelen çalışanlar, kaldırımdaki Türk bayrağının 2,5 metrelik direğiyle birlikte çalındığını görünce polisi aradı.

Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı

Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

İhbarın ardından bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin görüntülerine ulaştı.

Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı

"2 GÜN ÖNCE DE ÇALMIŞTI"

Yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten iş yeri çalışanı Ahmet Buldu, bayrağın 2 gün önce de çalındığını söyledi.

Buldu, "Bayrağı önce basit bir şekilde direğe asmıştık. 8 Temmuz gecesi köpeğiyle gelen kişi bayrağı söküp gitmiş. Bu kez sıkı bir şekilde monte edip astık. Gelen kişinin, bir süre uğraşın ardından direğiyle söküp gittiğini gördük. Neden böyle bir şey yaptığını anlam veremediğimiz gibi niyetini de bilmiyoruz. Bayrağı seviyorsa gelsin dükkandan verelim. Başka bir niyeti varsa buna izin vermeyiz." diye konuştu.

Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı



Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı

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