Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Alanya otogarında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı.
VATANDAŞLAR İNDİRDİ
Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Vatandaşlar daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polise şahsı teslim etti. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Türk bayrağını indirmek isteyen şahsa linç girişimi