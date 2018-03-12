Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

1 24 saatte 3 hava kazası yaşandı Başaran Holding'e ait özel jet ve New York'ta düşen helikopterin ardından 24 saat geçmeden Nepal'den de bir uçak kazası haberi geldi. Nepal'in Katmandu kentine bir yolcu uçağı düştü.

2 Pazartesi sendromunun bilimsel gerçekleri Pazartesi günleri yaşadığımız mutsuz ve huzursuz durumun arkasında bilimsel sebepler yatıyor.

3 Kandilli'den İstanbulluları korkutan deprem uyarısı Yaptığı açıklamalarla İstanbul'da yaşayan vatandaşları panik haline sokan Haluk Özener, deprem konusundaki uyarılarını yineledi.

4 Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapanlar yakalandı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan antik kent alanında 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

5 Fransız Komünist Partisi PKK'nın yalanına ortak oldu Zeytin Dalı harekatı devam ederken, sopna yaklaşılan bu günlerde terör seviciler gözlerini Afrin'e dikti. Fransız Komünist Partisi de onlardan biri oldu. Parti Twitter üzerinden yalan paylaşım yaptı.

6 Dünya Kupası heyecanı ve vizesiz Rusya imkanı 2018 Dünya Kupası ilk defa Rusya’da oynanacak. Gezilecek yerlerden tutun da ülkedeki ulaşıma kadar tüm detaylar haberimizde.