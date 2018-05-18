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Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında PKK'lıların saldırısına uğrayıp elindeki bayrağı almalarına izin vermeyen Fethiye Kubal, "O benim namusumdu." dedi.

İHA | 18.05.2018 - 15:15..
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Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında terör örgütü PKK’nın saldırısına uğrayan Fethiye Kubal açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayın şokunu hala üzerinde hisseden Kubal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen telefonun ardından kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu

"ALSAYDI DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLACAKTI"

Kubal PKK’lıların saldırı anını şöyle anlattı:

“Kötü şeyler tabii ki çok çok kötü. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız için oradaydık, onu desteklemek için oradaydık. İlk gittiğimde İngiliz polisine sordum dedim ki ’biz number 10’a geldik nasıl girebiliriz nereye gidebiliriz’ dedi ki ’number 10’a ben bile giremiyorum kapılar kapalı sen nereye gidiyorsun.’ Dediği söz aynen böyle, sonra bir adamın genç delikanlıya doğru koştuğunu görünce ben orada ciddi bir travma yaşadım. Bunu da sonra videoları seyrederken 'bu ben değilim' diyorum. Ardından çocuğa vuramadığını görünce ben biraz sakinleştiğini hissettim. Sonra bağırıyorum PKK’ya karşı. Birisi geldi elimden bayrağı almaya çalıştı bayrağın sapı burkuldu. Elhamdüllillah alamadı Allah’ıma binlerce şükürler olsun iyi ki alamamış. Çok dua ediyorum alsaydı daha kötü şeyler olacaktı çünkü o benim namusumdu Türkiye’min namusuydu Türkiye’min simgesiydi, sembolüydü."

Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın VİDEO

HAKKINI HUKUKSAL YOLLARLA ARAYACAK

Elindeki Türk bayrağını bırakmayan Fethiye Kubal yaşanan olayın ardından bir de fiziksel şiddete maruz kaldı.

Uzun zamandır sağlık problemi yaşayan Kubal kendisine saldıran PKK’lı hakkında hukuksal yollarda hakkını arayacağını belirtti. “Cumhurbaşkanımız içeriye girmeden önce bir zatın beni arkamdan ittiğini videolardan gördüm. Ben o travmada hatırlamıyorum hiç beni ittiğini ne yaptığını.” diyen Kubal, “Bunları yenerek karşılarında durdum bayrağıma sahip çıktım namusuma sahip çıktım Türkiye’me sahip çıktım Cumhurbaşkanıma sahip çıktım.’’ diye konuştu.

Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu


"ÇOK ONURLANDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüştüğünü ifade eden Fethiye Kubal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Beni kendisi aradı, çok mutlu oldum, çok onurlandım. Allah ondan razı olsun. Beni o kadar mutlu etti ki ilk arayanlardan biri oldu, nasıl ulaştı bilmiyorum. Konuşmasını dinledim televizyonda. Nene Hatun kelimesini duyunca o kelime beni çok etkiledi ondan sonra ben bir daha ulaşmak istiyorum Cumhurbaşkanıma. Beni Nene Hatun olarak gördüğü için Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyoruz Allah yolunuzu açık etsin.” şeklinde konuştu.

Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu VİDEO


Türk bayrağını PKK’lılara vermeyen kadın konuştu

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