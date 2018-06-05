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Türk bayrağını yere atan kişi aranıyor

Trabzon’da Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 05.06.2018 - 14:51..
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde bir iş yerinin önündeki ağaçları korumak için oluşturulan kafesin üzerine asılan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bulunduğu yerden sökülerek yere atıldı.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, durumu öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Türk bayrağını yere atan kişi aranıyor VİDEO

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit ederken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Türk bayrağını yere atan kişi aranıyor

Türk bayrağını yere atan kişi aranıyor

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