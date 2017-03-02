Türk bayraklı petrol tankeri Libya'da alıkonuldu

Deniz Haber Ajansı'ndan Yasin Arslan ve Tarkan Biricik'in haberine göre Transpasifik Denizcilik'in mülkiyetinde bulunan Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankeri Libya'nın Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında el konuldu ve mürettebat esir alındı.

LİBYALI İŞ ADAMI KİRALAMIŞTI...

Esir alınan gemi mürettebatın verdiği bilgilere göre gemi 11 Şubat tarihinde Tuzla'dan Malta'ya doğru yola çıktı. Akdeniz'de seyrederken geminin 1. kaptanı Nejat Üler'e geminin sahibi olan şirket Transpasifik Denizcilik tarafından geminin kiralandığı ve rotasının Libya'nın Zuwarah Limanı olduğu bilgisi verildi.

M/T Hacı Telli, 24 Şubat tarihinde Zuwarah Limanı'na demirledi. Gemi limana yanaştığında geminin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki her gemiye uygulanan prosedür gereği 6 silahlı muhafız gemiye çıktı.

PETROL VERİLMEDİ

Zuwarah Limanı'na petrol almak için gelen M/T Hacı Telli'ye 24 Şubat tarihine kadar petrol yüklenmedi ve mürettebata bu konu hakkında düzgün bir açıklama yapılmadı.

ÖNCE BİR KİŞİYİ REHİN ALDILAR

24 Şubat tarihinde geminin güvenliğini sağlayan 6 silahlı mürettebat dışında bölgenin güvenliğini sağladığını söyleyen silahlı bir grup gemiye çıkarak, 1. Kaptan Nejat Üler'e gemiden 1 kişiyi misafir etmeleri gereKtiğini, gemi mürettebatı ile herhangi bir problemleri olmadıklarını ancak gemiyi kiralayan Efe isimli kişi ve Libyalı ortağından paralarını alamadıkları için 1 kişiyi misafir etmeleri gerektiklerini söyledi.

Bunun üzerine olayın biran önce çözülmesi için geminin 2. Kaptanı İsmail Eskiçırak gönüllü olarak gemiye çıkan grupla gemiden ayrıldı.

28 Şubat tarihine kadar Zuwarah Havalimanı'nın yakınında bir çiftlik evinde rahat koşullarda misafir edilen 2. Kaptan İsmail Eskiçırak'ın yanına 28 Şubat günü 2. Mühendis Volkan Özdemir, Usta Gemici Ali Özcan ve Gemici Ünsal Kaya getirildi. Geriye kalan mürettebat ise Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında demirleyen gemide silahlı 6 kişinin gözetiminde rehin tutuluyor.

ODAYA KAPATILDILAR

28 Şubat tarihine kadar kısmen rahat koşullarda bir çiftlik evinde tutulan gemi mürettebatı 28 Şubat gününde çiftlik evindeki bir odaya az miktarda erzak ve suyla kapatıldı.

"GEMİYİ PARÇALAYACAĞIZ"

Deniz Haber Ajansı'nın edindiği diğer bilgilere göre; M/T Hacı Telli isimli gemiyi Transpasifik Denizcilik'ten, Pasifik Denizcilik aracılığı ile kiralayan Efe isimli kişi ve Libyalı ortalığı Zuwarah Limanı'ndan daha önceden aldıkları petrolün 433 bin dolarlık ödemesini gerçekleştirmedi. Bu nedenle gemiye el koyduklarını mürettebata söyleyen Libyalı silahlı grup eğer para ödenmez ise mürettebatı serbest bırakmayacaklarını ve gemiyi parçalayıp satacaklarını söylediler.

Gemiyi kiralayan Libyalı işadamının 433 bin dolarlık borcun 280 bin dolarını ödediği ancak mürettebatı rehin alan kişilerin borcun tamamının ödenmediği taktirde mürettebatı serbest bırakmayacaklarını söylediği de öğrenilen bilgiler arasında.

AVUKATLAR BÖLGEDE

Ayrıca geminin sahibi olan Transpasifik Denizcilik'in avukatlarının da bölgeye ulaştığı ve mürettebatın kurtarılması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

M/T Hacı Telli'nin esir alınan mürettebatı

1. Kaptan Nejat Üler

2. Kaptan İsmail Eskiçırak (Çiftlik evinde rehin)

3. Kaptan Umut Can Altıntaş

Başmühendis Ali Ömer Hacıoğlu

2. Mühendis Volkan Özdemir (Çiftlik evinde rehin)

Usta Gemici Bekir Şengel

Usta Gemici Ali Özcam (Çiftlik evinde rehin)

Gemici Ünsal Kaya (Çiftlik evinde rehin)

Yağcı Ufuk Kuru

Yağcı Veli Köroğlu

Aşçı Selçuk

Habere göre 81 metre boyunda, 14 metre genişliğinde ve 2 bin 818 DWT taşıma kapasitesine sahip Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankeri Libya'nın Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında el konulduğu iddia ediliyor.