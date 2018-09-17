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Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor

Dünyanın 122 ülkesine kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, Chester türü Türk böğürtlenlerini Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong gibi ülkelere sağlıklı bir şekilde taşıyor.

DHA | 17.09.2018 - 10:54..
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Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor

Türkiye’deki en büyük üretim alanı olan Batman ili ve çevresinde mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yetişen böğürtlenler, Turkish Cargo ile dünyaya ulaştırılıyor.

Soğuk zincir statüsünde 2°C‘de, Türk Hava Yolları’nın yolcu uçaklarıyla sevki sağlanan böğürtlenler, Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong’a taze bir şekilde ulaştırılıyor.

Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor

HİÇBİR ISI KAYBINA UĞRAMIYOR

Hassas bir ürün olan ve yüksek sıcaklıklara maruz kalmaması için güneş doğmadan toplanıp paketlenen böğürtlenler, Turkish Cargo’nun yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan soğuk hava depolarında hiçbir ısı kaybına uğramadan, korunaklı bir şekilde saklanıyor.

Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor

"BÖĞÜRTLENİN LEZZETİNE ULAŞMAK EMEK, CESARET İSTERDİ"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabında Turkish Cargo'nun Türk böğürtlenlerini dünyaya taşıdığını "Çocukluğumuzda böğürtlenin lezzetine ulaşmak emek, cesaret isterdi. Dikenleri, çalıları aşmak gerekirdi. Biz şimdi de emek harcıyoruz yalnız bu sefer böğürtlene ulaşmak için değil onu dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için… Türk böğürtleni Turkish Cargo ile dünyaya açılıyor." ifadeleriyle duyurdu.

Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor

"BİZİM TOPRAKLARIMIZDA YETİŞİYOR"

Böğürtlenlerin sağlıklı bir şekilde Turkish Cargo vasıtasıyla yurt dışına taşıdıklarının altını çizen İhracatçı Mehmet Sabit Ceylan ise şu ifadeleri kullandı:

"Misyonumuz; milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde üretilebilecek ürünlerin geliştirilmesi, lojistik, sanayi altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu taze meyve, donuk meyve, meyve suyu konsantresi ve meyve suyu üreterek gerçekleştiriyoruz. Antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin, iri yapısıyla ve kalitesiyle öne çıkan bu böğürtlenler bizim topraklarımızda yetişiyor.

Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor


"TURKISH CARGO BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Yüksek şeker yoğunluğu ve 20 renk kırmızı içeren nadide böğürtlenlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Ülke olarak başarıya ulaşmamızdaki en önemli desteklerden biri bizi uluslararası pazara ulaştıracak olan Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti olacaktır. Turkish Cargo’nun hızı ve kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor’’ dedi.

Türk böğürtlenini, Turkish Cargo dünyaya taşıyor

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