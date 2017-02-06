taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.429
USD
3,6862
EURO
3,9514
ALTIN
145,62
PETR
56,5700

Türk botunun Yunan botuna engel olduğu anlar kamerada

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişlerini sürdürüyor.

06.02.2017 - 17:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Türk botunun Yunan botuna engel olduğu anlar kamerada

1

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan hareketli anlar görüntülendi.

İki devletin sahil güvenlik güçleri arasında geçen hareketli dakikalar, telsiz konuşmalarına da yansıdı.

TÜRK KARASULARINI İHLAL ETTİ

Bugün öğleden sonra Kardak kayalıkları arasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ederek Çavuş Adası yakınlarına kadar geldiği görüldü.

Türk botunun Yunan botuna engel olduğu anlar VİDEO

ANONS YAPILDI: TERK EDİN

Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, "Burası Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin." anonsu ile Yunan botunu derhal Türk karasularını terk etmesi için uyardı.

Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaklaşık 15 dakika hareketli anlar yaşandı.

Hareketlilik, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.

DEVRİYE NÖBETİ SÜRÜYOR

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk sahil güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbetine devam ediyor.

CSG-72 Nolu sahil güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis-Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan sahil güvenlik botu da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

55
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

59
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

64
CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

254
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

59
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

261
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM