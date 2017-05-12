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Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, terör suçundan tutuklu olan Deniz Yücel'i "Papa bile kurtaramaz" dedi.

12.05.2017 - 08:54
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Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

mehmet paçacı

İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik haber ajansının sorularını yanıtlayan Paçacı, Türk hükümetinin demokrasiyi terk ettiği iddialarını reddetti.

TÜRK HUKUKUNA KİMSE KARIŞAMAZ

Türk hukuk sisteminin 'özgür ve bağımsız' bir biçimde çalıştığını savunan Büyükelçi, Türkiye'de 'bir kişinin suçlu olup olmadığına Türk hukukunun kendi kuralları ve elde bulunan kanıtlar çerçevesinde' karar verildiğini ve 'buna kimsenin müdahalede bulunamayacağını' söyledi.

PAPA'NIN AF ÇAĞRISI DA İŞE YARAMAZ

Paçacı, tutuklu gazeteci Deniz Yücel için 'Papa'nın af çağrısının da işe yaramayacağını' ifade etti. Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlandığı iddialarının ise 'negatif propaganda' olduğunu savunan Büyükelçi, söz konusu iddiaların 'Gülen kültünün yurt dışındaki lobi çalışmalarının bir sonucu' olduğunu söyledi.

HALK İDAM İSTİYOR

Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi tartışmalarına da değinen Büyükelçi, idam cezasını halkın talep ettiğini söyledi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalnızca insanların talebini dile getiriyor" şeklinde konuşan Büyükelçi, idam cezasının teolojik olarak İslam'da 'bir sorun teşkil etmediğini' de sözlerine ekledi.

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